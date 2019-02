Kotimaa

Räväkän punainen ja sisältä tilava – Tampereen tuleva ratikkavaunu on vaikuttava ilmestys

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratikkaan

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mallissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istuimista