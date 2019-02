Kotimaa

Junien myöhästely on kohtuutonta, kirjoittavat pendelöijät HS:n mielipidepalstalla – Näin VR vastaa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006008124.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005669807.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja Tampereen välillä kulkevat 74 pendelöijää kertoivat HS:n mielipidekirjoituksessa https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006006776.html keskiviikkona kypsymisestään junien jatkuvaan myöhästelyyn.Kirjoittajien mukaan Tampereelta on lähdettävä aamukuuden junalla, jos haluaa olla palaverissa Helsingissä yhdeksältä.Vastaavasti iltapäivällä Helsingistä on lähdettävä kolmelta, jos haluaa olla varmuudella Tampereella kuudelta. Aikataulujen mukaan matkan pitäisi kuitenkin kestää nopeammalla Pendolino-junalla vain tunnin ja 33 minuuttia.HS kysyi VR:n ja Väyläviraston edustajilta, mistä myöhästelyt johtuvat.”Eihän tämä ole tietenkään toivottava ja tavoitteiden mukainen tilanne, ja matkustajan pitäisi pystyä luottamaan parempaan tilanteeseen. Helsinki–Tampere-rataosuus on Suomen ruuhkaisin, ja sitä haastavampaa on pysyä täsmällisessä liikenteessä. Rata kaipaisi parannusta, nopeusrajoitusten poistoa ja ehdottomasti lisää raiteita.””Ei ole toki kohtuullista. Sääolosuhteet, kuten pakkaset ja kova lumentulo vaikuttivat alkuvuodesta kaikkiin liikennemuotoihin, mutta pysyvästi tilanne ei ole tällainen. Kolme neljästä junasta oli viime vuonna tälläkin rataosuudella perillä ajallaan.””Rataverkon pitäisi olla paremmassa kunnossa, että päästäisiin luvattuun aikaan. Täsmällisyys­tavoitteemme mukaan kaukojunista 90 prosenttia pitäisi saapua perille alle viisi minuuttia myöhässä. Viime vuonna 78,9 prosenttia kaukojunista saapui ajallaan.””Tampere–Helsinki-välin junien täsmällisyys oli hieman maan keskiarvon alapuolella. Suomen rataverkosto on valtaosin yksiraiteista, joten jos yksi juna on myöhässä, myös vastaan tuleva juna myöhästyy. Työmatka-aikaan koko ratakapasiteetti on käytössä Tampere–Helsinki-välillä ja on erittäin haastavaa päästä niin korkeaan täsmällisyyteen kuin kaikki haluaisivat.””Esimerkiksi Tampereelta Helsinkiin kello 8:ksi saapuva juna oli tammikuussa kaksi kertaa ja helmikuussa kerran yli tunnin myöhässä. Tampereelle Helsingistä kello 17.56 saapuva juna oli tammikuussa kolme kertaa ja helmikuussa kerran yli tunnin myöhässä.””Alkuvuodesta sääolosuhteet ovat olleet suurin syy myöhästelyyn. Viime vuonna suurin osa myöhästymistä johtui rataverkostosta ja radan ja turvalaitteiden toimivuudesta. Niiden osuus on korostunut liikaa. Alle puolet oli VR:stä ja junakalustosta johtuvia syitä. Niitä ovat esimerkiksi tekniset viat sekä lumen ja jään kertyminen vetureihin ja vaunuihin. Myös rata ja vaihteet kärsivät suurista lumimääristä.””Tunnissa Helsinki–Tampere-matka ei onnistu nykyisellä radalla. Rata pitäisi saada suoremmaksi, eikä sillä saisi olla nykyisiä nopeusrajoituksia, vaan pitäisi pystyä ajamaan päästä päähän maksiminopeutta 200 kilometriä tunnissa. Tarvittaisiin myös lisäraiteita, joille mahtuisi enemmän liikennettä.””VR:n kanta on, että Riihimäki–Tampere-väli pitäisi olla kolmeraiteinen ja Helsinki–Riihimäki-väli neljäraiteinen. Myös Helsinki–Kerava-välille kaivataan kiireisesti lisää raiteita, koska samoilla raiteilla kulkevat myös Itä-Suomen junat. Tähän paras ratkaisu olisi Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta kulkeva lentorata.””Rataverkon kunto on merkittävä, mutta ei ainut syy junien myöhästymiseen. VR:llä on ollut myös kalustoon ja liikenteen operointiin liittyviä myöhästymisiä. Junien aikataulujen pitäisi olla myös sovitettuja ratatöihin ja sellaisia, joissa pystyy pysymään. Viime vuonna tehtiin paljon ratatöitä, ja niiden aikana junat joutuvat alentamaan nopeutta. Silloin minuutteja tulee jo Helsinki–Tampere-välillä aika nopeasti lisää.”

Mitä rataverkolle pitäisi tehdä, että junat kulkisivat ajoissa?

”Rataverkko ikääntyy ja sitä pitäisi korjata ja kunnostaa jo ennen kuin häiriöitä tulee. Rataverkossa on miljardin euron korjaustarve. Jo se auttaisi tosi paljon, jos saisimme parlamentaarisen työryhmän esittämää lisärahoitusta 300 miljoonaa euroa vuodessa ratojen ja teiden kunnossapitoon. Nyt rahoitus on sellainen, että tilanne näyttää heikkenevän.”

Mitä vaatii, että Helsingin ja Tampereen välille saataisiin tunnin junayhteyksiä?

”Nämä ovat isompia poliittisia päätöksiä, joihin on virkamiehenä vaikea ottaa kantaa.”