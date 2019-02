Kotimaa

16-vuotias vangittiin epäiltynä alaikäisen puukotuksesta Joensuussa

Pohjois-Karjalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikalla poliisi totesi

käräjäoikeus on vanginnut 16-vuotiaan miehen epäiltynä alle 18-vuotiaan miehen puukottamisesta, poliisi kertoo tiedotteessaan. Uhri sai hengenvaarallisen vamman, mutta nyt hänen tilansa on vakaa. Vangittua epäillään tapon yrityksestä.Puukotus tapahtui sunnuntaina 17. helmikuuta yksityisasunnossa Joensuun Marjalassa. Poliisi sai asiasta ilmoituksen kello 19.56., että puukotuksen uhri on alle 18-vuotias mies. Alle 16-vuotias epäilty oli poistunut paikalta. Sekä uhri että epäilty olivat vierailulla asunnossa, jossa rikos tapahtui. Paikalla oli myös muita ihmisiä.Myöhemmin poliisi havaitsi epäillyn kävelemässä Marjalantiellä Noljakassa. Epäilty yritti paeta metsään, mutta poliisikoiran avulla hänet saatiin kiinni.