Kotimaa

Loimaan epäillystä bussikaappauksesta on nostettu syytteet

Loimaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

epäillystä bussikaappauksesta on nostettu syytteet kaappauksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, syyttäjä kertoo.Poliisi on kertonut aiemmin, että epäilty puuttui linja-auton kulkuun Loimaalla 4. joulukuuta. Hän onnistui poliisin mukaan vääntämään linja-auton rattia niin, että bussi ohjautui vastaantulevien kaistalle ja osui toiseen linja-autoon.Nopeutta oli noin 35 kilometriä tunnissa. Bussit kolhiintuivat, mutta kukaan ei loukkaantunut.ei ole antanut kuulusteluissa selvitystä teon syistä, ja hän kiistää syyttäjän mukaan syyllistyneensä rikokseen.Juttua on tarkoitus käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa maaliskuun alussa.