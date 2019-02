Jyväskylän kaupunki on havainnut ongelmia Attendon hoivakodissa – Hoivayritys joutuu parantamaan henkilöstömitoitusta ja lääkehoitoa

Kotimaa

Jyväskylän kaupunki on havainnut ongelmia Attendon hoivakodissa – Hoivayritys joutuu parantamaan henkilöstömit

Hoivayritys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylän

Attendon Holstinpuisto-nimisen hoivakodin toiminnassa on havaittu ongelmia Jyväskylässä, kerrotaan kaupungin torstaisessa tiedotteessa.Epäkohtia on havaittu muun muassa perushoidossa, henkilöstömitoituksessa ja asukkaiden lääkehoidossa. Kaupungin mukaan epäkohtiin on puututtu.”Jyväskylän kaupunki on ottanut lääkehoidon prosessin vastuun haltuunsa torstaina 21. helmikuuta ja valvoo asiaa aktiivisesti, kunnes Attendo on korjannut Holstinpuiston toimintayksikön tilanteen”, tiedotteessa kerrotaan.kaupunki on tehnyt valvontatoimenpiteitä Holstinpuiston tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä yhteistyössä Valviran ja aluehallintoviraston kanssa.Hoivakodin verkkosivujen mukaan se on avattu vuonna 2016.