Kotimaa

Poliisi pidätti Fortnite-pelin kautta lapsia lähestyneen miehen

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on pidättänyt verkkopeli Fortniten kautta lapsia lähestyneen suomalaisen miehen, kertoo Lounais-Suomen poliisi.Vuonna 1970 syntyneen miehen epäillään lähestyneen lapsia myös erilaisten viestintäsovelluksien kuten Instagramin ja Whatsappin kautta.Poliisin mukaan osa yhteydenotoista on sisältänyt seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia. Esitutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessaan. Asiaa tutkii Porin poliisiaseman lapsirikosryhmä.Miestä epäillään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.