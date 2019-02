Kodin on oltava oma, ajatteli Riitta-Liisa Tauriainen – Sitten hän muutti syvimpään Lappiin 12 neliön mökkiin, joka on oikeasti peräkärry Riitta-Liisa Tauriainen osti ensin Karigasniemeltä tontin, sitten pikkuruisen sähköttömän mökin. Taustalla ei ole downshiftaus eikä konmaritus, vaan ajatus siitä, että ainakin koti on oma.