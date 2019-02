Kotimaa

Hiihtäjä löysi kuolleen maakotkan Kittilässä – poliisin saapuessa paikalle kotka oli jo kadonnut

Hiihtäjä

Poliisi

Maakotka

löysi kuolleen maakotkan hiihtoladun viereltä Kittilän Paartoselässä lauantaina noin kello kahdelta iltapäivällä.Oikeaoppisesti hiihtäjä teki asiasta ilmoituksen, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin päästessä paikalle, joku oli kuitenkin jo ehtinyt napata kuolleen kotkan mukaansa.Moottorikelkkailijan on nähty poistuvan paikalta, ja nyt poliisi on kiinnostunut kelkkailijan henkilöllisyydestä.pyytää kuolleen kotkan mukaansa ottanutta tai tapahtuman silminnäkijöitä ilmoittamaan asiasta Kittilän poliisille numeroon 0295 466155 tai sähköpostilla rta.lappi@poliisi.fi.Kotkan voi myös toimittaa suoraan Kittilän poliisiasemalle, jotta se voidaan lähettää tarkempiin tutkimuksiin.on rauhoitettu ja erityisesti suojeltu laji, joka uhkaa hävitä.Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että rauhoitetun kuolleen eläimen ottaminen itselleen on luonnonsuojelurikkomus, josta voidaan määrätä rangaistus.