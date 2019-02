Kotimaa

Rattijuopot ovat työllistäneet poliisia Salossa viikonloppuna

Lounais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantai-iltana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntai-aamuyöstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useita

poliisin suorittamissa tarkastuksissa on viikonlopun aikana jäänyt kiinni useampi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena autolla liikkeellä ollut kuljettaja.Perjantaina hieman iltakymmenen jälkeen poliisi sai tehtäväksi mennä Sauvoon selvittämään sukulaisten välistä tappelua. Partion ollessa matkalla tapahtumapaikalle riidan toinen osapuoli ajoi sitä vastaan henkilöautolla. Asian selvittelyn yhteydessä kyseiselle kuljettajalle, ilomantsilaiselle mieshenkilölle tehty puhalluskoe antoi tulokseksi 0.78 mg/litra.hieman puolen yön jälkeen poliisi sai ilmoituksen Salon keskustasta autolla liikkeelle lähteneestä mieshenkilöstä, joka oli autoon noustessaan vaikuttanut päihtyneeltä.Poliisipartio löysi muutaman minuutin kuluttua kuvaillun mukaisen henkilöauton Salon Tupurista. Autosta tavattu, selvästi päihtyneeltä vaikuttanut salolainen mieshenkilö kieltäytyi puhalluskokeesta, joten hänet toimitettiin terveyskeskukseen verikokeen ottoa varten.Asiaa selviteltäessä ilmeni lisäksi, ettei miehellä ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta.varttia yli kahdeksan poliisipartio pysäytti liikenteenvalvonnan yhteydessä tarkastusta varten henkilöauton Salaistentiellä Salossa.Auton kuljettajalle, nuorehkolle salolaisnaiselle suoritettu puhalluskoe antoi tulokseksi nolla. Sen sijaan hänelle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen muun muassa amfetamiinille, jota nainen kertoikin lääkeaineiden lisäksi käyttäneensä edeltävänä päivänä.Naisen kuljettamassa autossa oli matkustajana kaksi salolaista mieshenkilöä. Asiaa selviteltäessä molempien hallusta tavattiin vähäinen määrä huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta.poliisipartio päätti pysäyttää Salon Ollikkalassa Hämeentiellä vastaan tulleen henkilöauton tarkastusta varten.Poliisipartion kääntyessä kyseisen auton perään sen kuljettaja jatkoi ajoaan keskustan suuntaan kiihdyttäen voimakkaasti nopeuttaan. Kuljettajan ajonopeus nousi enimmillään 85 kilometriin tunnissa 40 kilometrin nopeusrajoitusalueella, ja hän vaihteli lisäksi ajokaistoja holtittomasti jäisellä kadulla.Poliisiauton ollessa kyseisen henkilöauton rinnalla kuljettaja kuitenkin hidasti vauhtia ja pysähtyi lopulta läheisen tavaratalon parkkipaikalle.Auton kuljettajaksi osoittautui salolainen mieshenkilö, jolla on viimeisen kuukauden ajalta neljä huumausaineisiin liittyvää rattijuopumustapausta. Hänellä on lisäksi tätä tapausta ennen viisi ajo-oikeudetta ajoa.Kuljettajalle tehty puhalluskoe antoi tulokseksi nollan, mutta suoritettu huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen amfetamiinille.Tämän ja aiempien tapausten jatkoselvittelyn yhteydessä miehen kotoa löytyi huumausainerikoksiin liittyvää välineistöä, erilaisia huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita sekä vaaralliseksi luokiteltuja esineitä, joiden hallussapito on laissa määritelty ehdottomasti kielletyksi.kuljettajia on viime päivinä jäänyt kiinni amfetamiinin vaikutuksen alaisena ajamisesta Suomen teillä.Esimerkiksi aikavälillä 20.2.–23.2. poliisi on tiedottanut yhteensä kuudesta tapauksesta, joissa amfetamiinia käyttävät henkilöt ovat narahtaneet poliisille liikenteessä. Tapaukset ovat sattuneet Vantaalla, Raumalla, Lahdessa ja Jyväskylässä.