Kotimaa

Hiihto voi olla liikuntatunnilla pakollista, mutta kouluilla ei ole lainata kaikille oppilaille suksia

Oppilaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varusteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinais-Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetussuunnitelmassa