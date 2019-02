Vanhempiensa kanssa asuvien nuorten osuus vaihtelee jyrkästi eri kunnissa, ja se kertoo Suomen kahtiajaosta: ”Pärjäävimmät lähtevät”

Kotimaa

Vanhempiensa kanssa asuvien nuorten osuus vaihtelee jyrkästi eri kunnissa, ja se kertoo Suomen kahtiajaosta: ”

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaasan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS pyysi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torppa palasi

Suomalaisnuoret

Moni jääjistä

Toisaalta:

Kotona asuvien nuorten osuus kasvaa pääkaupunkiseudulla

Suurimmat

Helsingin seudulla