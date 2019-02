Kotimaa

Pakistanin ilmatilan sulku viivästyttää myös Finnairin Aasian-lentoja

Pakistanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intian ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy