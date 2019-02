Kotimaa

Eduskunta kumosi Jehovan todistajien erivapauden olla käymättä armeijaa tai siviilipalvelusta

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapautuslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapautuslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy