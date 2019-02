Kotimaa

Viimeinen suomalainen hävittäjä-ässä Jaakko Hillo on kuollut

Viimeinen

Hillo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ässiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi