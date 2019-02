Kotimaa

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Ohra-aho valittiin huippuvirkaan ministeriöön

Valtioneuvosto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohra-aho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy