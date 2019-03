Kotimaa

Turistit paisuttavat Lapin juomatilastoja: Kiireisimpinä aikoina Alkojen kävijämäärät jopa kymmen­kertaistuvat

Näinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luvuissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastojen