Kotimaa

Attendon johtaja hoivakotikriisistä: Vanhuspalveluiden hoitajamitoitukset eivät ole pysyneet kehityksen mukana

Hoivayritys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Attendo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

keskukseen tuodut vanhukset ja yhden kuolema herättivät huolen

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006018938.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi