Helsingin yliopistoiskua suunnitellut valmisteli syyttäjän mukaan aseliikkeen ryöstämistä

yliopistolle joukkosurmaa suunnitellut mies valmisteli syyttäjän mukaan helsinkiläisen aseliikkeen väkivaltaista ryöstöä viime joulukuussa.28-vuotias mies oli etsinyt kumppania Tor-verkossa ja jäi kiinni, kun ilmoitukseen vastasi peitepoliisi. Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta maanantaina Helsingin käräjillä alkaneessa oikeuden istunnossa.”(Mies) on etsinyt tekijäkumppania tekoon suunnitelmansa toteuttamiseksi ja laatinut ilmoituksen internetin Tor-verkossa Sipulitori-sivustolle tekijäkumppanin löytämiseksi ja suunnitelman toteuttamiseksi.”Ilmoitukseen vastasi keskusrikospoliisin peitepoliisi, jonka kanssa mies alkoi sopia rikoksen tekemisestä viestisovelluksen ja sähköpostin välityksellä. Mies kertoi syyttäjän mukaan poliisille aseliikkeestä, sen sijainnista ja henkilökunnasta.”(Mies) on suunnitellut, että teossa käytettäisiin muutamaa teräasetta tai vastaavaa asetta, joilla henkilökunta voitaisiin tappaa tai joilla heitä voitaisiin vakavasti vahingoittaa. (Mies) on suunnitellut myös sorkkaraudan ottamista mukaan tekoon.”Tarkoituksena oli syyttäjän mukaan viedä aseliikkeestä ampuma-aseita 21. päivä joulukuuta. Mies otettiin kiinni edellisenä päivänä Helsingissä Omena-hotellin edestä, johon hän oli sopinut tapaamisen peitepoliisin kanssa.Miestä syytetään myös huumausaineen käyttörikoksesta, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.syksyllä jäänyt mies vaatii syytteiden hylkäämistä toteen näyttämättöminä.”Vastaajalla ei ole suunnitelmaa ollenkaan eikä ainakaan yksityiskohtaista suunnitelmaa. Aseliikkeen henkilöiden tappamisesta ei ole ollut puhetta. Hänellä ollut morapuukko on esine, jota voidaan pitää tavanomaisena esineenä. Sitä ei ole hankittu eikä hallussapidetty syytteessä kuvattua tointa varten. Se on ollut aikaisemminkin jo olemassa”, miehen avustaja totesi oikeussalissa.Puolustuksen mukaan ilmoitukset Tor-verkkoon oli laadittu pillereistä päihtyneenä ja syyte valmistelurikoksesta tulee hylätä.tuomittiin vuonna 2014 Helsingin käräjäoikeudessa suunnitelmasta, jonka mukaan Helsingin yliopistolla olisi tapettu viisikymmentä ihmistä. Hänelle langetettiin tuolloin kolmen vuoden ja yhden kuukauden vankeustuomio. Tuomio pysyi hovioikeudessa, eikä korkein oikeus antanut miehelle valituslupaa.Oikeuden mukaan hän suunnitteli iskua naisen kanssa, joka jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Tuolloin suunnitelma ehti pitkälle, sillä kaksikolla oli hallussaan muun muassa varsijousi, käsirautoja, patruunoita, kaksi varusteliiviä, kaksi kaasunaamaria sekä erilaisia myrkkykaasun valmistukseen sopivia välineitä.