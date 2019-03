Kotimaa

Tyylikkäästi pukeutuneen naisen epäillään varastaneen vanhuksilta rahaa ja koruja Satakunnassa

Satakunnassa

Huittisissa

Vastaava

on liikkeellä vanhusten koteihin tunkeutuvia varkaita. Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan tuntematon nainen vieraili iäkkäiden ihmisten kodeissa viime viikon perjantaina Huittisissa.Vastaava tapaus tuli poliisin tietoon viime viikolla Eurassa.liikkunut nainen ilmoitti olevansa myyntiesittelijä, kun hän pyrki pääsemään vanhusten koteihin. Nainen esitteli tavaroita ja poistui sen jälkeen nopeasti asunnosta. Tämän jälkeen asukkaat huomasivat, että asunnosta oli anastettu esimerkiksi rahaa ja koruja. Poliisin mukaan on mahdollista, että myyntiesittelijänä toimineella naisella oli rikoskumppani.Asukkaiden mukaan nainen oli pukeutunut tyylikkäästi. Nainen on nuorehko ja kookas, ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset. Nainen puhuu suomea viron tai venäjän aksentilla.kotirauhan rikkominen tapahtui Eurassa viime viikon keskiviikkona. Silloin tuntematon nainen väitti olevansa kotisairaanhoidosta, joten iäkäs asukas päästi hänet sisään.Poliisilla ei ole tietoa siitä, varastiko nainen asunnosta mitään. Asuntoon tunkeutunut nainen on todennäköisesti eri kuin Huittisissa, sillä poliisin antamien tuntomerkkien mukaan nainen on pitkä, tukevahko ja tummahiuksinen.Poliisi tutkii tapauksia varkautena ja kotirauhan rikkomisena. Mahdolliset tiedot tapahtumista voi ilmoittaa poliisin vinkkisähköpostiin: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.