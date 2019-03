Poliisi: Ilomantsilainen pariskunta ei ilmoittanut vauvan kuolemasta viranomaisille vaan säilytti ruumista kotona

Kotimaa

on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Ilomantsissa viime heinäkuussa paljastunutta vauvan kuolemaa ja ruumiin säilyttämistä, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.Heinäkuussa poliisi sai tietoonsa, että Ilomantsissa oli mahdollisesti kotisynnytyksen yhteydessä syntynyt kuolleena vauva, josta ei ollut tehty ilmoitusta viranomaisille.Poliisin mennessä paikalle pariskunta kertoi, että nainen oli kesäkuussa synnyttänyt kotona kaksoset, joista toinen vauva oli syntynyt kuolleena. Synnytyksessä ei ollut apuna terveydenhuoltohenkilöstöä.Poliisi löysi kuolleen vauvan haudattuna kiinteistön pihamaalta.tutkimuksissa selvisi, että vauva oli syntynyt kuolleena. Se oli kuollut kohtuun muutamia päiviä ennen synnytystä.Pariskunta oli säilyttänyt kuollutta vauvaa pakastimessa ja jääkaapissa. Noin viikon kuluttua perheen isä oli haudannut vauvan pihamaalle.Pariskunta perusteli poliisille päätöstään olla ilmoittamatta kuolemasta viranomaisille sillä, että he eivät halunneet itselleen huomiota.Pariskuntaa epäillään kuolemansyyn selvittämisestä annettujen sääntöjen rikkomisesta ja hautarauhan rikkomisesta, koska on syytä epäillä, että kuollutta vauvaa on käsitelty pahennusta herättävällä tavalla, poliisi kertoo.Esitutkinta-aineisto on lähetetty syyteharkintaan.