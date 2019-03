Kotimaa

Suomalaiset soittivat viime vuonna 7 400 hätäpuhelua päivässä, ja määrä jatkoi alkuvuonna kasvuaan

Kansalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy