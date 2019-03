Uuraisilla bussin kulkua häirinneelle vaadittiin vankeutta, selvisi KSML:n mukaan sakoilla

Kotimaa

niin kutsutussa bussikaappausjutussa syyttäjä vaati tekijälle tiistaina kolmea vuotta vankeutta, mutta Keskisuomalaisen mukaan tekijä tuomittiin vain 80 päiväsakkoon.Kemiin joulukuussa matkalla ollut mies huusi syyttäjän mukaan ”Allahu akbar” ennen kuin tarttui linja-auton ohjauspyörään tai kuljettajan käteen, kertoivat Keski-Suomen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnissä paikalla olleet Keskisuomalainen ja Yle.Allahu akbar- eli Jumala on suurin -huuto on tullut tunnetuksi muun muassa terroristien hyökkäyksistä. Terroristiseen toimintaan viittaavia rikosnimikkeitä ei kuitenkaan syytekirjelmästä löytynyt, eikä myöskään poliisi ole kertonut tällaisesta.Syyttäjä piti miehen tekoa vaarallisena ja vaati vuonna 1987 syntyneelle miehelle vankeusrangaistusta kaappauksesta, kolmesta pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, virkamiehen vastustamisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.ei kuitenkaan Keskisuomalaisen mukaan katsonut tekoa kaappaukseksi. Lehden mukaan oikeus katsoi, että puolustuksen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumien kulku paniikkikohtauksineen oli mahdollinen. Lehden mukaan mies tuomittiinkin ainoastaan sakkoihin vaaran aiheuttamisesta, kahdesta tuttavansa pahoinpitelystä ja haitanteosta virkamiehelle.Salissa olleen median mukaan syytetyn puolustus perusteli oikeudessa bussimatkan tapahtumia sillä, että mies oli paniikissa, huusi Jumalaansa apuun ja horjahti kuljettajan päälle.Oikeudenkäynnissä oli riidatonta muun muassa se, että mies käytti ennen bussimatkaa päivittäin kannabista.sai runsaasti julkisuutta, koska peräkkäisinä päivinä joulukuussa oli kaksi lähes identtistä tapausta. Varsinais-Suomessa Loimaalla 4. joulukuuta epäilty onnistui poliisin mukaan vääntämään linja-auton rattia niin, että bussi ohjautui vastaantulevien kaistalle ja osui toiseen linja-autoon. Poliisi kertoi, että tapauksilla ei ole yhteyttä toisiinsa.Loimaan epäillystä bussikaappauksesta on nostettu syytteet kaappauksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.