Kun turvapaikkakriisi alkoi, käyttöön otettiin neuvostoliittolaisia varten laadittu pölyttynyt lakipykälä, muistelee Päivi Nerg

Kun turvapaikkakriisi alkoi, käyttöön otettiin neuvostoliittolaisia varten laadittu pölyttynyt lakipykälä, mui

puhelin. Se oli sisäministeriön kansliapäällikönmukana koko ajan syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoita alkoi tulla ennen näkemättömiä määriä Suomeen.Nergin puhelin oli pieni punainen vanhanajan nokialainen, jossa oli soittomahdollisuus, tekstiviestit ja perusinternet. Hän vastasi puhelimeen lähes aina.Tämä oli yksi keskeisistä syistä, että sisäministeriön kansliapäälliköstä tuli yksi Suomen pakolaiskriisin tunnetuimmista kasvoista.Nerg oli se, joka selitti mediassa suomalaisille, mitä ihmettä oikein oli meneillään, kun Tornion kautta alkoi tulla Suomeen satoja turvapaikanhakijoita päivässä. Päivi Nerg kertoo keskiviikkona ilmestyneessä, toimittajakanssa kirjoittamassaan kirjassa Tiukka paikka, mitä hänen näkökulmastaan vuosina 2015 ja 2016 tapahtui.ensimmäisen aavistuksen siitä, että Euroopassa voi tapahtua jotakin poikkeuksellista, Nerg sai vieraillessaan kesällä 2013 Turkissa pakolaisleireillä. Tuosta aavistuksesta kului kuitenkin kaksi vuotta elokuuhun 2015, jolloin Oulun kaupunginjohtaja ja poliisilaitoksen päällikkö alkoivat olla päivittäin yhteydessä sisäministeriöön.”He sanoivat, että näin ei voi jatkua. Tarvitaan jotakin muuta kuin se, että Oulun poliisilaitoksen pihalla yritetään saada tilanne rauhoittumaan”, Nerg kertoo.Pian samaa viestiä alkoi tulla myös Helsingistä Pasilan poliisilaitokselta, jonne ensimmäiset Ruotsin kautta Ouluun tulleet turvapaikanhakijat jatkoivat matkaansa.Nopeasti sisäministeriössä kaivettiin esiin pölyttynyt lakipykälä, joka mahdollisti turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksen pikaisen perustamisen. Pykälä ja jopa käsikirja järjestelykeskuksen pystyttämiseen olivat oikeastaan olemassa vain, jotta Suomessa olisi ollut aikanaan valmius ottaa pakolaisia vastaan romahtaneesta Neuvostoliitosta.Tornion järjestelykeskuksen perustaminen vaati pikavauhtia toisistaan erillään toimineiden tahojen kuten rajavalvonnan, poliisin, Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyötä.Nerg oli Torniossa paikalla syyskuun 21. päivä 2015, kun järjestelykeskuksen perustamisvalmistelut olivat kiihkeimmillään. Keskus aukesi seuraavana päivänä. Paikaksi valittiin tyhjillään ollut lukio läheltä rajaa, jotta mahdollisimman moni todella saataisiin tulemaan järjestelykeskukseen.”Tunnelma oli sellainen...aika epäuskoinen. Onko tämä totta? Vieläkin näen silmissäni Tornion tapahtumat. Siellä oli neljä bussia, joista alkoi tulla pieniä lapsia, perheitä, ja sitten sieltä tuli yksi bussilasti niitä nahkatakkisia nuoria miehiä, jotka olivat erittäin hyväkuntoisen näköisiä”, Nerg muistelee kirjassa.Busseista tulleet maahanmuuttajat halusivat oikeastaan mahdollisimman nopeasti Ouluun ja sieltä etelään. Mutta viranomaiset ja vapaaehtoiset alkoivat ohjata heitä hienovaraisesti järjestelykeskukseen – pakottaahan heitä ei voinut.Suomalaiset viranomaiset yllättyivät, kun alkoi käydä ilmi, että irakilaisilla tulijoilla oli yltiöpositiiviset odotukset nopean oleskeluluvan saamisesta. Irakissa oli levinnyt väärää tietoa Suomen turvapaikkaprosessista.Nerg kertoo, kuinka tilanne vaati poikkeuksellista joustavuutta muiden muassa Tornion kaupungilta. Sen kaupunginhallitus ja -valtuusto eivät olleet edes vielä käsitelleet vanhan lukion muuttamista turvapaikanhakijatilanteen hallinnan tärkeimmäksi polttopisteeksi, mutta avaimet torniolaiset olivat kuitenkin antaneet etukäteen tietokonejärjestelmien rakentamista varten.2015 Nerg joutui kehittämään poikkeusjärjestelyn toisensa jälkeen.Yksi niistä oli monta kertaa viikossa Helsingin Erottajalla, sisäministeriön rakennuksen kuudennessa kerroksessa kokoontunut kriisiryhmä, johon kuuluivat Päivi Nerg, sisäministeri(kok), sisäministeriön viestintäjohtaja, poliisiylijohtaja, rajan päällikkö, pelastusylijohtaja, Supon päällikkö ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja. Myöhemmin mukaan tarvittiin SPR, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja vielä liikenne- ja viestintäministeriökin.Kriisiryhmä alkoi pohtia, mitä tehdään, jos tulijoiden määrä ei ala laskea. Todennäköisesti olisi tarvittu maan sisäinen siviilikriisinhallintaoperaatio. Ruotsin ja Tanskan aloittamat sisärajatarkastukset alkoivat kuitenkin lokakuussa 2015 näkyä, ja Suomeen tulijoiden määrä laski nopeasti.”Ajattelin, että jos se ei olisi alkanut näkyä, me emme olisi kestäneet enää kauaa. Mikä olisi ollut seuraava malli?”Lisäksi Päivi Nerg istui usein valtioneuvoston alakerrassa Salaneuvos-neuvotteluhuoneessa, jossa kokoontuu muiden muassa ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta. Virkamies Nerg koki, että poliitikot kantoivat vastuuta yhdessä, ja puoluepolitiikka jäi taustalle. Nyt, hänen luotsatessaan sote- ja maakuntauudistusta on tuota poliitikkojen yhteishenkeä tullut monta kertaa ikävä.Nerg turvapaikkakriisin keskiössä sai yllättyä yhä uudestaan, sillä 32 000 turvapaikanhakijan yllättävä saapuminen synnytti ajan kuluessa mielenkiintoisia ja hankaliakin ilmiöitä.Muutama taho näki vastaanottokeskustoiminnassa tilaisuuden rahastaa matkailubisneksen tyyliin. Vastaanottokeskusten ympärillä alkoi myös pyöriä niin sanottuja oikeusavustajia, jotka rahastivat mutta eivät tehneet mitään.Yksi viranomaisille erityistä päänvaivaa aiheuttaneista ilmiöistä oli islaminuskoisten turvapaikanhakijoiden kääntyminen Suomessa kristinuskoon. Kristinuskoon kääntymisestä tuli yleisin peruste, kun hakijat valittivat saamastaan turvapaikkapäätöksestä.”Meidän täytyi palkata Maahanmuuttovirastoon pikavauhtia teologeja.”Nergistä tämä oli erittäin vaikea asia, koska suomalaiseltakaan ei ole oikeutta mennä kysymään tämän uskonnosta.”Maahanmuuttovirastoko on se taho, jonka pitää päättää, oletko kristitty vai et?”, hän sanoo.tuli suhteellisen paljon yksintulleita alaikäisiä. Sitten Torniossa huomattiin, että alaikäiseksi yrittivät ilmoittautua jotkut selvästi aikuiset miehet. Viranomaiset ottivat käyttöön iänmääritystutkimukset, jotka Suomessa tehdään hampaista. Tieto levisi ja yritykset väärentää ikä hiipuivat kokonaan.Sisäministeriön kansliapäällikkönä Päivi Nerg toi kerta toisensa jälkeen esiin viranomaisten kannan turvapaikanhakijatilanteeseen. Hän kertoo pohtineensa, millaista olisi ollut keskustelussa toisella puolella pöytää esimerkiksi vapaaehtoisena, joka saa ja jolla on velvollisuuskin katsoa vaikeaa asiaa vain yhdestä näkökulmasta.Maahanmuuttokeskustelussa on monille ollut vaikeaa se, että Suomi on osa Euroopan unionia. Nerg kertoo, että Suomen viranomaiset ovat suhtautuneet Kreikan ja Italian auttamiseen myönteisesti myös hyvin itsekkäästä syystä. Periaatteessa Suomi voisi joutua Kreikan kanssa samanlaiseen tilanteeseen, jos Suomen Venäjän-rajan yli alkaisi taas tulla hallitsemattomia määriä turvapaikanhakijoita.Maahanmuuttokeskustelussa Päivi Nerg kaipaa sitä, että sen kummatkin ääripäät hyväksyisivät tosiasiat.”Ei ole olemassa mallia, jossa Suomi voisi ottaa kaikki vastaan tai ei ole olemassa mallia, jossa tänne tulisivat vain hyvät ihmiset. Joudutaan hyväksymään, että ihmisjoukossa on myös niitä, jotka käyttävät tilannetta hyväkseen”, hän toteaa kirjassa.Hän toivoo Suomeen henkistä ilmapiirin muutosta, jotta keskustelu maahanmuutosta olisi mahdollista. Nyt keskustelu on Nergin mielestä reunoilta huutelua. Hänen mielestään tulevassa hallitusohjelmassa pitää löytää sekä työperäisen että humanitaarisen maahanmuuton kehittämiseen liittyvä tahto.”Meidän pitäisi suomalaisina johtajina olla valmiita rikkomaan rajoja ja katsomaan tulevaisuuteen, olla valmiit uudistumaan koko ajan. Emme voi lakaista ongelmia pöydän alle ja ajatella, että seuraava sukupolvi ne joskus ratkaisee”, Päivi Nerg sanoo kirjassa.jälkiä vuosien 2015 ja 2016 turvapaikkatilanteen ratkojan rooli on jättänyt Päivi Nergiin ihmisenä? Kuumimpaan aikaan häntä vedettiin hihasta kaupassa ja hänen juttusilleen pyrittiin uimahallin saunassa. Nerg keskittyi siihen, ettei hän hermostuisi julkisesti eikä myöskään liikuttuisi.”Kyllähän ne tilanteet olivat tosi kovia paikkoja, joissa olisi tehnyt toisella tavalla inhimillisyyden näkökulmasta, jos en olisi ollut tässä virka-asemassa.”Joskus Nergin piti lähteä pyöräilemään saadakseen pään tyhjennettyä. Silti kaikkein parhaiten hän irtautui hetkeksi turvapaikkakysymyksistä, kun hän sai ensimmäisen lapsenlapsensa juuri kriisin aikaan.”Se oli jotain sellaista, joka helposti veti irti”.