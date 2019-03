Kotimaa

Käräjäoikeus: Saamelaiset saavat kalastaa kotijoessaan ilman kalastuslupaa

Saamelaisilla

Oikeuden mukaan

Käräjäoikeus julisti

Parhaillaan eduskunnassa

on oikeus kalastaa Ylä-Lapin vesistöissä ilman Metsähallituksen kalastuslupaa. Näin päätti Lapin käräjäoikeus keskiviikkona julistamassaan tuomiossa.Tapaus on periaatteellisesti erittäin merkittävä, sillä se liittyy saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana. Nämä oikeudet on turvattu perustuslaissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.Perustuslaissa turvataan saamelaisten perinteinen elämänmuoto, myös kalastus, käräjäoikeus korosti.Liikkuva lohenkalastus Tenojoen vesistössä on osa saamelaista kulttuuria, ja tähän kuuluu myös vapa- ja viehekalastus Vetsijoella, oikeus totesi.Oikeuden mukaan saamelaisten kalastusoikeuden rajoitus rikkoisi niin perustuslakia kuin kansainvälisiä sopimuksia. Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.syytettyjen ei ole näytetty ylittäneen perustuslakiin kuuluvaa kalastusoikeuttaan. Ainakin kotijoessaan heillä on perustuslaissa turvattu oikeus kalastaa, oikeus totesi.Oikeus jatkoi, että perusoikeuksien rajoittamisen on perustuttava hyväksyttävään päämäärään. Tässä tapauksessa tällaista hyväksyttävää syytä ei ole näytetty olevan.Saamelaiset ovat itse suojelleet lohta ja huolehtineet kalakannasta, joten tämäkään ei oikeuta saamelaisten perusoikeuden rajoittamiseen, oikeus totesi.Kyse on saamelaisten perusoikeuksien ytimestä, eikä niitä saa tehdä rajoituksilla tyhjäksi. Näin Metsähallitus on nyt tehnyt myydessään kalastusoikeuksia turisteille.Perusoikeuksien rajoitusten taustalla olevat syyt eivät ole painavia, ja saamelaisten kannalta rajoitukset ovat kohtuuttomia.Näin ollen syyte saamelaiskalastajia vastaan hylättiin.tuomionsa keskiviikkona Skypen välityksellä. Harvinaisen julistamistavan syy oli se, että näin tuomio pystyttiin saman tien tulkkaamaan saamen kielelle. Se on kaikkien syytettyjen äidinkieli.Kirjallisen tuomion kääntämiseen menee todennäköisesti muutamia viikkoja.Kolmea naista ja yhtä nuorta miestä syytettiin oikeudenkäynnissä luvattomasta pyynnistä, koska he ovat heinäkuussa 2017 kalastaneet vieheellä ja vavalla Utsjoella Vetsijoessa ilman Metsähallituksen lupaa.Yhtä miestä puolestaan syytettiin kalastusrikkomuksesta, koska hän on elokuussa 2017 kalastanut lohta verkolla Utsjoessa.Kaikki myönsivät, että syytteen teonkuvaus pitää täysin paikkansa. He kuitenkin kiistivät syyllistyneensä rikokseen. He ovat saamelaisia, joten heillä on perustuslaissa turvattu oikeus kalastaa kotijoessaan, aivan kuten heidän esivanhempansa ovat tehneet vuosisatojen ajan.Käräjäoikeuden mukaan oli näytetty, että syytettyjen esivanhemmat olivat kalastaneet perinteiseen saamelaiskulttuurin kuuluvalla tavalla, ja syytetyt olivat oppineet kalastuksen edellisiltä sukupolvilta.Rajoituksilla heikennettiin olennaisesti saamelaisten mahdollisuutta siirtää kalastuskulttuuriaan seuraavalle sukupolvelle, oikeus totesi.on vireillä kalastuslain muutosesitys, jonka olisi tarkoitus selkeyttää tilannetta. Ehdotus ei kuitenkaan tyydytä saamelaisia.Esityksen mukaan kaikilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaisilla olisi oikeus lunastaa Metsähallitukselta henkilökohtainen kausilupa kalastukseen omassa kunnassa sijaitseville valtiolle kuuluville lohen sekä taimenen nousualueille.Tyytymättömyys kohdistuu siihen, ettei esityksessä tunnusteta saamelaisten kulttuurista oikeutta kalastukseen. Kalastus olisi luvanvaraista, ja luvasta joutuisi myös maksamaan.