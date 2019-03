Tehy: Hoiva-avustajien pikakoulutus on ”vippaskonsti”, jolla hoivayhtiöt pyrkivät todellisuudessa säästämään rahaa

Kotimaa

Tehy: Hoiva-avustajien pikakoulutus on ”vippaskonsti”, jolla hoivayhtiöt pyrkivät todellisuudessa säästämään r

Hoitoalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaali-

Tehyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pirttijärvi