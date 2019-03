Kotimaa

Tänä vuonna jo 48 rikoksesta epäilty sarjanäpistelijä vangittiin Kajaanissa

Viime

käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona kajaanilaisen 32-vuotiaan miehen epäiltynä varkaudesta. Erityisenä edellytyksenä oli rikollisen toiminnan jatkamisvaara, tiedottaa poliisi.Mies anasti maanantaina paikallisesta liikkeestä arvokkaan matkapuhelimen. Poliisi otti hänet kiinni kymmenisen minuuttia teon jälkeen.Rikollisen toiminnan jatkamisvaara perustuu miehen aikaisempaan rikoshistoriaan. Tänä vuonna miehen epäillään syyllistyneen 48 rikokseen. Lähes kaikki rikokset ovat olleet myymälävarkauksia, joita mies on tehnyt lähes päivittäin, kertoo poliisi tiedotteessa.Pahimmillaan mies on tehnyt myymälävarkauksia jopa kuusi saman päivän aikana. Anastettu omaisuus on ollut pääasiassa alkoholia.vuonna mies oli epäiltynä yli 70 eri rikoksesta, joista hänet on tuomittu lyhyisiin vankeusrangaistuksiin.Poliisin mukaan rikokset ovat olleet vähäisiä omaisuusrikoksia eli näpistyksiä, joiden perusteella miestä ei ole voitu aikaisemmin pidättää ja vangita.Miestä epäiltiin varkaudesta myös pari viikkoa sitten.”Silloin hän oli pidätettynä lain salliman maksimiajan, mutta siitä ja aikaisemmista tuomioista huolimatta mies jatkoi edelleen toimintaansa, jolloin edellytysten täytyttyä hänet nyt vangittiin”, kertoo poliisi tiedotteessa.