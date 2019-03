Kotimaa

Raaseporin tasoristeysturmasta tulee sittenkin kova syyte varusmieskuljettajalle

Päätöksen

varusmiehen kuolemaan johtaneesta tasoristeysonnettomuudesta tulee sittenkin syyte kuorma-auton kuljettajana toimineelle varusmiehelle.Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi ja kumosi näin kihlakunnansyyttäjän tekemän päätöksen syyttämättä jättämisestä. Asia ilmeni torstaina apulaisvaltakunnansyyttäjän tiedotteesta.Onnettomuus tapahtui Leksvallin Skogbyssä lokakuussa 2017. VR:n kiskobussi ja puolustusvoimien kuorma-auto törmäsivät tasoristeyksessä toisiinsa.Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi kuorma-auton kuljettajaa vastaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuottamuksesta ja palvelusrikoksesta.Hän totesi, että tasoristeystä ylitettäessä kuljettajalta edellytetään suurempaa varovaisuutta kuin tieliikenteessä yleensä. Kuljettajalla oli ollut mahdollisuus ja hänen olisi myös pitänyt toimia varovaisemmin, hän katsoo.mukaan on todennäköisiä syitä epäillä, että kuljettaja on rikkonut tieliikennelakia ja aiheuttanut kolmen henkilön kuoleman ja että hän on samalla rikkonut myös puolustusvoimien liikenneturvallisuusmääräystä.Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin kihlakunnansyyttäjä, tämä oli kuitenkin toiminut harkintavaltansa rajoissa.Juttu täydentyy.