Kipeästi apua tarvitseville ylivelkaantuneille avattiin uusi velkaneuvontapuhelin, mutta soitto maksaa 1,67 euroa minuutilta

Kotimaa

Kipeästi apua tarvitseville ylivelkaantuneille avattiin uusi velkaneuvontapuhelin, mutta soitto maksaa 1,67 eu

Helmikuussa

Suomessa

Maksullisten

Julkinen

Takuusäätiön