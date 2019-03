Kotimaa

Ankerias on vaarassa kuolla Suomessa sukupuuttoon, sen lisäksi joka yhdeksäs laji on muuttunut uhanalaiseksi

on mystinen otus. Käärmemäisen kalan elinkierto on pitkä, kymmeniä vuosia. Lisääntyäkseen ankerias luikertelee yli 6 000 kilometriä Atlantin luoteisosaan Sargassomerelle, jossa kaikkien ankeriaiden uskotaan lisääntyvän.Vaellusmatkalla ankerias ei syö mitään, mutta ennen vaellusta se tankkaa itsensä täyteen ja kerää energiaa. Tämä on samalla ankeriaan kohtalo, sillä rasvainen kala on monen herkkua. Suomesta lähdettyään ankeriaan olisi selvittävä pitkä matka Itämeren halki valtamerelle, ison kalastusalueen taakse.Vaarana on pyydyksiin jääminen niin Suomessa kuin Virossa, Saksassa kuin Tanskassakin. Moni vaeltaja päätyy ruokapöytään.Ankerias on ahdingossa. Sen kanta on romahtanut koko Euroopassa, ja Suomen tuoreessa uhanalaisarviossa ankeriaan luokitus nostettiin erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi. Ankerias on vaarassa hävitä kokonaan, kuolla sukupuuttoon.ankeriaan ahdingon jakaa kaikkiaan 2 667 lajia. Tuoreen uhanalaisuusarvioinnin mukaan joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen. Niitä uhkaavat ennen kaikkea elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen mutta myös metsästys ja kalastus.Perjantaina julkistetun Suomen lajien uhanalaisuudesta kertovan Punaisen kirjan mukaan uhanalaistuminen on nopeutunut kymmenessä vuodessa. Yli 22 000 arvioidusta lajista 11,9 prosenttia on uhanalaisia, kun osuus vuonna 2010 osuus oli 10,5 prosenttia.Tulos kertoo, että Suomi ei ole pystynyt saavuttamaan kansainvälisiä tavoitteita lajikadon pysäyttämiseksi. Tavoitteeseen pitäisi päästä tämän vuoden aikana.”Yleistrendi on heikkenevä. Lajiston köyhtyminen on jatkunut, jopa voimistunut. Vuoden 2020 tavoite pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen ei täyty”, kertoo ympäristöneuvos Esko Hyvärinen https://www.hs.fi/haku/?query=esko+hyvarinen ympäristöministeriöstä.Heikkenevä suunta on jatkunut kaikissa elinympäristöissä, ennen kaikkea metsissä, soilla ja tuntureilla.Kiireellisimmät toimet olisi Hyvärisen mukaan kohdistettava soihin ja kosteikkoihin, joiden linnusto on jyrkästi uhanalaistunut. Etenkin vesi- ja rantalinnuilla menee huonosti.”Soiden ja kosteikoiden kunnostaminen ja ennallistaminen on tärkeää, jotta pesimälinnuston poikastuotanto saataisiin kuntoon”, Hyvärinen sanoo.esimerkiksi punasotka on muuttunut erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi. Rehevillä järvillä ja soilla elävän linnun kanta on pienentynyt rajusti.Taantumiseen ovat vaikuttaneet ravintokilpailu kalojen kanssa, pienpedot sekä naurulokkien katoamien lintuvesiltä. Punasotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa. Lajia uhkaa myös metsästys, sillä punasotka on Suomessa riistalaji.Erittäin uhanalaisen haahkan taantuminen on voimakasta etenkin sen ydinalueella lounaissaaristossa. Laji kärsii etenkin lisääntyneestä pesivien naaraiden saalistuksesta. Haahkoja saalistaa muun muassa merikotka. Haahka on edelleen myös riistalintu.Suomen pesivistä 246 lintulajista kaikkiaan 86 luokiteltiin uhanalaisiksi. Uusi äärimmäisen uhanalainen laji on punasotkan lisäksi peltosirkku. Viljelymailla, kedoilla ja niityillä elävä laji kärsii muun muassa peltomaiden muutoksista.Viimeksi vuonna 2007 Suomessa havaittu kultasirkku luokiteltiin hävinneeksi. Sen pesimäalue ulottui aiemmin Suomesta Japaniin, ja vielä 1970-luvulla muutamia satoja pareja pesi Suomessa. Kanta alkoi taantua 1990-luvulla, ja sitten kultasirkku katosi. Taustalla on ennen kaikkea talvehtimisalueella Kiinassa tapahtuva pyynti ruoaksi.Metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta hallitseva elinympäristö, koska niissä lajimäärä on suurin. Enemmistö uhanalaisista lajeista, 31,2 prosenttia, elää ensisijaisesti metsissä. Etenkin vanhojen metsien merkitys metsälajeille on huomattava.”Metsissä on runsaasti lajeja, joiden tilanne on mennyt aiempaa huonompaan suuntaan”, Hyvärinen kertoo.Uhanalaistumiseen ovat vaikuttaneet juuri metsäelinympäristöjen muutokset, jotka ovat ensisijainen uhanalaisuuden syy 733 lajille. Yleisimpiä niistä ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet sekä vanhojen metsien ja kookkaiden puiden ja lahopuun väheneminen.”Metsien, soiden ja kosteikoiden tilan parantamiseen tarvittaisiin lisää resursseja. Tarvitaan suojelua sekä ennallistamista ja hoitoa myös muualla kuin suojelualueilla”, Hyvärinen sanoo.Toiseksi yleisin lajien uhanalaistumiseen vaikuttanut syy on avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu. Ilmastonmuutos vaikuttaa etenkin tunturilajien uhanalaistumiseen.Tunturilajeista uhattuina ovat etenkin perhoset ja putkilokasvit, jotka kärsivät ilmastomuutoksen vaikutuksista.Ahdingossa on esimerkiksi jääleinikki, Suomen pohjoisin ja Euroopassa korkeimmalla kasvava kukkakasvi, joka viihtyy paljakoiden kallioilla ja kivikoilla. Arktista lajia tavataan Suomessa enää Enontekiön suurtuntureiden lumenviipymillä, kylmien sulavesien kostuttamilla mailla ja louhikoissa.Kun paljakka-alueet kutistuvat, jääleinikille ei enää ole vaihtoehtoisia kasvupaikkoja. Laji on taantunut voimakkaasti ja on nyt erittäin uhanalainen.Ilmastonmuutos uhkaa myös toista tunturipaljakoiden lajia, naalia, joka on Suomen uhanalaisin nisäkäslaji. Äärimmäisen uhanalainen napakettu metsästettiin valkoisen talviturkkinsa takia lähes sukupuuttoon, ennen kuin se rahoitettiin vuonna 1940. Kanta ei kuitenkaan ole kunnolla elpynyt. Viimeisin varma pesintä Suomessa oli vuonna 1996, ja viime vuosina Suomessa on näkynyt vain yksittäisiä naaleja.Ilmaston lämpeneminen karkottaa naalit yhä pohjoisemmaksi arktisille saarille. Se voimistaa myös kettukantaa, jolloin kilpailu elintilasta kovenee ja naali jää alakynteen.Perinneympäristöjen kuten niittyjen, ketojen ja metsälaitumien katoaminen ja umpeenkasvu ovat merkittäviä uhanalaistumisen syitä monille kasvi- ja eliölajeille.Perinneympäristöt ovat etenkin kasvistoltaan monilajisia, niillä elävistä kasvilajeista lähes kolmannes on Punaisella listalla.Uhanalaisuuskehitystä voidaan hidastaa muun muassa varmistamalla hoito arvokkaimmilla niittylajiston kasvupaikoilla. Monen lajin tulevaisuus voidaan turvata myös ottamalla uhanalaiset lajit huomioon tienpientareiden ja muun rakennetun ympäristön hoidossa.uhkina ovat pyynti, ilmastonmuutos ja satunaistekijät. Naali on ainoa nisäkäslaji, jolla menee todella huonosti.Muuten nisäkäskantoja on saatu kasvatettua rauhoituksella sekä suojelu- ja hoitosuunnitelmilla.Muun muassa aiemmin silmälläpidettäväksi arvioitu ilves on nyt elinvoimainen, ja myös villisika ja pyöriäinen on poistettu Punaiselta listalta.Liito-oravan luokitus puolestaan heikkeni silmälläpidettävästä vaarantuneeksi. Taustalla on elinympäristöjen heikentyminen sekä metsien nuorentuminen ja kolopuiden vähenemien. Liito-orava kaipaa kuusivaltaista sekametsää, jossa on haapaa, sekä vanhaa metsää ja kolopuita.Uhanalaisia nisäkkäitä on nyt kahdeksan. Punaisella listalla ovat äärimmäisen uhanalainen naali, erittäin uhanalaiset saimaannorppa, ahma, susi ja ripsisiippa sekä vaarantuneet pikkulepakko, liito-orava ja hilleri. Silmälläpidettäviä ovat euroopanmajava, kenttämyyrä, karhu, itämerennorppa ja metsäpeura.Kaloista korkeimmassa uhanalaisuusluokassa ovat ankeriaan lisäksi Saimaan alueen nieriä, järvilohi sekä merialueen harjus, joiden luontaiset yksilömäärät ovat vähäisiä ja lisääntyminen luonnossa niukkaa. Esimerkiksi järvilohikantoja on Suomessa jäljellä enää kaksi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä.Erittäin uhanalaisiin puolestaan kuuluvat merelliset vaellussiikakannat, eteläiset taimenkanta ja meritaimen.Entä miten käy ankeriaan?Luontaiset ankeriaskannat ovat uhattuina niin Suomessa kuin maailmallakin. Sargassomerellä kuoriutuneet poikaset lähtevät pieninä lasiankeriaina vaeltamaan kohti Eurooppaa. Monet pyydetään niiden pyrkiessä jokiin Britannian rannikolla. Sieltä istutuskalat tuodaan Suomeenkin.Sisävesien ankeriaskannat ovat Suomessa nykyisin täysin istutusten varassa. Ankeriaat myös helposti kuolevat Suomessa, koska joet on padottu. Voimaloiden yläpuolelle istutetut sukukypsät kalat kuolevat, jos turbiini on vääräntyyppinen, eivätkä ankeriaat enää pääse lähtemään vaellukselle kohti Sargassomerta.pelastaminen edellyttää kovia toimia ja poliittisia päätöksiä, korostaa kalastusbiologian professori Sakari Kuikka https://www.hs.fi/haku/?query=sakari+kuikka Helsingin yliopistosta. Hän kieltäisi kalastuksen kokonaan, samoin istutukset.”Jos ankerias halutaan säästää, sen elinkierto pitää palauttaa mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää sekä kalastuksen että istutusten lopettamista”, Kuikka sanoo.Ankeriaan elinkielto on pitkä, 25–30 vuotta, ja myös toimien vaikuttavuutta joudutaan Kuikan mukaan odottamaan näin kauan.

Siirtoistutukset puolestaan eivät lisää luonnonkantaa, koska isossa osassa vesistöjä vaellusyhteyden puuttuminen estää ankeriaiden kutuvaelluksen.”Istutuksilla saadaan aikaan kalastettavaa, mutta kutukantaa ei saada lisättyä. Ja tänne siirretyt istukkaat ovat pois Atlantin joista, missä vaellukselle lähteneet kohtaavat vähemmän kalastusta”, Kuikka sanoo.Suomen rannikolle ja vapaisiin jokiin istutetut ankeriaat lähtevät kohti Atlanttia, mutta kohtaavat matkallaan Itämeren kalastuspaineen.EU-asetuksen mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen peräkkäisen kuukauden ajaksi. Suomi päätti viime syksynä neljän kuukauden rauhoitusajasta niin, että kalastus on kielletty lokakuun alusta tammikuun loppuun.”Nyt kalastus on kielletty pääosin silloin, kun sitä ei muutenkaan tehdä.”Kuikka korostaa, että ankeriaan säilyttäminen edellyttää kovia toimia koko EU:n tasolla. Kansainvälistä yhteistyötä edellyttää myös monen muun uhanalaisen lajin, esimerkiksi muuttolintujen, säilyminen.lajien uhanalaisuus arvioitiin nyt viidennen kerran.Työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke), ja mukana oli 180 asiantuntijaa yliopistoista, luonnontieteellisistä museoista, Luonnonvarakeskuksesta, Sykestä, Metsähallituksesta ja Suomen nisäkästieteellisestä seurasta. Mukana on ollut myös asiantuntijaharrastajia ja eläkkeellä olevia luonnontieteilijöitä.