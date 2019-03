30-vuotias mies vangittiin epäiltynä kolmesta lapsen hyväksikäytöstä ja yhdestä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin

Kotimaa

30-vuotias mies vangittiin epäiltynä kolmesta lapsen hyväksikäytöstä ja yhdestä lapsen houkuttelemisesta seksu

Päijät-Hämeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikosta

Poliisi

käräjäoikeus on vanginnut 30-vuotiaan miehen epäiltynä kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yhdestä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin, poliisi kertoo tiedotteessa.Kaksi kolmesta uhrista on lahtelaisen Kivimaan koulun oppilaita. Epäilty on työskennellyt koulussa koulunkäyntiavustajana. Epäilty on pitkään Suomessa asunut ulkomaalainen, poliisi tiedottaa.alettiin epäillä ensimmäisen kerran, kun yhden oppilaan vanhempi teki rikosilmoituksen, jonka mukaan koulunkäyntiavustaja olisi ahdistellut hänen yläkoulussa olevaa tytärtään ja lähettänyt tälle seksuaalissävytteisiä viestejä, tiedotteessa sanotaan. Kolmas uhri otti poliisiin yhteyttä sen jälkeen, kun tapauksesta oli keskusteltu sosiaalisessa mediassa.Kivimaan oppilaisiin kohdistuneet teot tapahtuivat kesän 2018 ja kevään 2019 välillä. Kolmannen uhrin epäillyn hyväksikäytön epäillään tapahtuneen syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.jatkaa tutkintaa kuulustelemalla asian liittyviä ihmisiä. Vihjeitä tapauksesta voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi