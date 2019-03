Sote-uudistuksen kaatuminen ei hetkauttanut Mänttä-Vilppulassa, jossa on käytössä Suomen ensimmäinen soten markkinamalli

Kotimaa

Sote-uudistuksen kaatuminen ei hetkauttanut Mänttä-Vilppulassa, jossa on käytössä Suomen ensimmäinen soten mar

Sote-uudistuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-uudistuksen