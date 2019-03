Kotimaa

Yli 2 000 ihmistä mukana HS:n Suomi puhuu -tapahtumassa

2 000 ihmistä on lähdössä mukaan Helsingin Sanomien järjestämään keskustelutapahtumaan, jonka tarkoitus on saada erimieliset ihmiset kohtaamaan toisensa kasvokkain. Keskustelut järjestetään eri puolilla Suomea lauantaina 30. maaliskuuta.Suomi puhuu -tapahtuman ilmoittautuminen päättyi sunnuntaina, ja tapahtumaan on ilmoittautunut lähes 2 800 ihmistä. Heistä runsaat 2 100 on jo vahvistanut osallistumisensa.ohjelma muodostaa keskusteluparit. Ilmoittautumisvaiheessa ihmiset vastasivat joukkoon väittämiä ja antoivat yhteystietonsa. Järjestelmä pyrkii etsimään kullekin osallistujalle parin, joka on eri mieltä mahdollisimman monesta kysymyksestä ja joka asuu mahdollisimman lähellä.Kun järjestelmä on muodostanut parit, osallistujat saavat tästä ilmoituksen sähköpostiin. Sähköpostissa osallistujia pyydetään jälleen vahvistamaan osallistuminen. Keskusteluparia ei ole tässä vaiheessa mahdollista vaihtaa: jos ehdotuksen hylkää, ohjelma ei arvo uutta keskusteluparia.Kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet osallistumisen, he saavat tietoonsa toistensa sähköpostiosoitteet ja voivat sopia tapaamispaikan ja kellonajan.Osallistujat tapaavat lauantaina 30. maaliskuuta itse valitsemassaan paikassa. Tapaaminen kannattaa sopia julkiseen paikkaan, esimerkiksi kahvilaan, eikä yksityisasuntoon.Keskustelut käydään kahden kesken. HS kannustaa osallistujia jakamaan kokemuksia ja kuvia keskusteluista sosiaalisessa mediassa tunnisteella #suomipuhuu.Helsingin Sanomat tekee juttuja muutamista tapaamisista, mikäli se sopii osallistujille.tapahtumalle tulee Saksasta.Siellä Die Zeit -lehden verkkoversio Zeit Online kehitti vuonna 2017 verkkoalustan, jonka tarkoitus on yhdistää ihmisiä, jotka edustavat erilaisia arvoja ja mielipiteitä. ”Politiikan Tinderiksi” leikkimielisesti nimetty alusta ja siihen liittyvät keskustelut ovat saavuttanut suuren suosion.Heti ensimmäisenä vuonna Deutschland spricht -keskusteluihin halusi osallistua 12 000 ihmistä. Sittemmin kymmenettuhannet ihmiset eri puolilla Eurooppaa ovat osallistuneet keskusteluihin, kun myös muissa maissa on innostuttu ideasta.