Kotimaa

Syyttäjät eivät noudata KKO:n linjausta

Ongelma

Missä

Valtakunnansyyttäjä

Horohuora. Minihuora. Likainen huora. Ryssähuora. Aids-huora. Vitun huora.Mikään näistä huoritteluista ei ole edennyt rikosilmoituksen kirjaamista pidemmälle. Syyttäjä teki jokaisesta rajoituspäätöksen eli päätöksen esitutkinnan lopettamisesta.Huorittelut olivat syyttäjien mielestä olleet vähäisiä. Toki haukkuminen oli halventavaa, mutta se ei kuitenkaan aiheuttanut uhrille kovin suurta kärsimystä.on, että korkein oikeus (KKO) on linjannut asian toisin. Vuonna 2005 antamassaan ennakkopäätöksessä KKO päätyi siihen, ettei huorittelu ole vähäinen kunnianloukkaus.KKO:n mukaan ei ollut edellytyksiä jättää rankaisematta hevosohjastajaa, joka oli kilpailun tuoksinassa huoritellut naisohjastajaa.Solvaus ei tullut laajan henkilöpiirin tietoon, mutta sillä ei ollut merkitystä. Karkea solvaus oli syrjivä ja kohdistui uhrin sukupuoleen, joten kyseessä ei ollut vähäinen kunnianloukkaus.KKO on siis linjauksensa tehnyt, mutta nyt syyttäjät vetävät päätöksissään täysin vastakkaista linjaa. Valtaosa huoritteluun liittyvistä rikosilmoituksista päättyy ilman esitutkintaa.kriminaalipoliittiset linjaukset siis oikein tehdään? Tehdäänkö ne yksittäisten syyttäjien pöydillä vai tekeekö ne maan ylin tuomioistuin?Syyttäjien ja poliisien haluttomuus tutkia tapauksia johtuu epäilemättä huorittelun yleisyydestä. Tekoja on niin paljon, että niiden tutkiminen veisi paljon resursseja.Mutta onko se hyväksyttävä syy nostaa kädet pystyyn?Mikä painoarvo on annettava sille, että huorittelu on täysin sukupuolittunut kunnianloukkauksen muoto? Se kohdistuu lähes yksinomaan naisiin.määräsi pari vuotta sitten tekemään esitutkinnan tapauksessa, jossa naistoimittaja oli joutunut huorittelun ja uhkailujen kohteeksi kirjoittamansa uutisen takia. Paikallissyyttäjä oli lopettanut esitutkinnan, koska toimittajan uutinen koski maahanmuuttoa eli teemaa, joka herättää voimakkaita tunteita.Toimittajaa huoritellut mies sai lopulta tuomioistuimessa sakot.Paikallissyyttäjä kuitenkin lähti siitä, että asiallisen uutisen tehneen naistoimittajan piti vain kestää kaikki solvaukset.Syyttäjät näyttävät olevan laajemminkin samoilla linjoilla. Huorittelu on ikävää, mutta yrittäkää nyt vain kestää, naiset! Onhan se nyt melkoinen provokaatio syntyä naiseksi.