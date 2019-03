Lännen Media: Pääesikunta haluaa selvityksen Lemmenjoen sotaharjoituksista, joihin hankittiin muun muassa diskopallo, valoketjuja ja alkoholia sadoilla euroilla

Kotimaa

Lännen Media: Pääesikunta haluaa selvityksen Lemmenjoen sotaharjoituksista, joihin hankittiin muun muassa disk

Selvityspyynnössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmasotakoulun

kyse on Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoituksista sekä Ilmavoimien valmiusrakentamisen harjoituksista. Tarkasteltavana on myös Karjalan lennoston vapaaehtoinen harjoitus, joka toi aiemmin syytteet sotilasrikoksista kahdelle korkea-arvoiselle upseerille.Selvityspyynnössä kysytään muun muassa, miksi Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin 800 eurolla ja Ilmavoimien harjoitukseen 620 eurolla alkoholia Puolustusvoimien varoilla.harjoitukseen on hankittu myös 120 eurolla diskopallo, valoketjuja, kohdelamppu sekä 36 kappaletta eli 900 euron edestä Lapinmajan historiikkeja.Armeijan ohjeistuksen mukaan koulutuksen pitäisi liittyä sodan ajan tehtävien tai yleisen kriisiajan käytettävyyden parantamiseen.