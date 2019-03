Kotimaa

150 ihmistä epäilee joutuneensa salakuvatuksi oppilaitoksen wc:ssä Lappeenrannassa

Kaakkois-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/061c90d7-52bd-451e-a5b3-c1971af6f0b4