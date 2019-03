Kotimaa

Abiturientit odottivat ylioppilaskokeen alkua tunteja, kun tekninen vika iski kahden lukion verkkoon

Tekniset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeen piti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lautakunnan

Viivästyksiä voidaan hyvittää arvostelussa.

Äidinkielen