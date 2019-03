Kotimaa

Facebook poisti suomalaisen potilasjärjestön FB-sivun, koska kuva sukeltavasta naisesta oli liian seksuaalinen

Sosiaalisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

Facebook

Kaajan