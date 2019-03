”Nyt jos koskaan on aika tehdä jotain”, ja siksi osa koululaisista osallistuu Suomessakin perjantaina ilmastolakkoon

Kotimaa

”Nyt jos koskaan on aika tehdä jotain”, ja siksi osa koululaisista osallistuu Suomessakin perjantaina ilmastol

”Oletko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenilmaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen kokenut, että nuoria on vähätelty, eikä heitä ole tarpeeksi kuunneltu, vaikka meitähän tämä koskettaa.”

Mielenilmauksia

Ilmastonmuutos