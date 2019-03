Kotimaa

Öljypaakkuja levinnyt satojen metrien alueelle rannalla Hangossa

Öljyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsi-Uudenmaan

on päässyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä leviämään merenrannalle Hangossa.Pelastuslaitos sai perjantaina iltapäivällä ilmoituksen Ryssholmintien uimarannalla havaituista öljypaakuista. Viranomaisten puhdistusoperaatio jatkui vielä illallakin.pelastuslaitoksen mukaan uimarannalla oli palomiesten saapuessa harvakseltaan öljypaakkuja, joiden halkaisija oli 5–15 senttimetriä. Paakkuja on löytynyt useiden satojen metrien alueelta.Vielä ei ole selvillä, mistä öljy on peräisin. Rajavartiolaitos on tutkinut rannan edustalla merta helikopterista käsin, mutta siellä öljypäästöjä ei ole havaittu.Viranomaiset eivät perjantaina alkuillasta pystyneet vielä arvioimaan, kauan puhdistusoperaatio tulee kestämään. Myös luonnolle aiheutuneen haitan suuruus selviää vasta myöhemmin.