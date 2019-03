Kotimaa

Meriliikenteen ohjaus esti viime vuonna 18 mahdollista laivan karilleajoa

Meriliikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy