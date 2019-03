Kotimaa

KKO: Suomi ei voi luovuttaa rikoksesta tuomittua Turkkiin maan vankiloiden ongelmien vuoksi

oikeus (KKO) katsoo, että Suomi ei voi luovuttaa rikoksesta tuomittua Liettuan kansalaista Turkkiin. KKO:n ennakkopäätöksen mukaan on olemassa vaara, että miestä kohdeltaisiin turkkilaisessa vankilassa epäinhimillisesti.Turkin mukaan mies on tuomittu vuonna 2014 kymmenen vuoden vankeuteen huumausaineiden tai piristeiden maahantuonnista. Vuonna 2016 mies ei Turkin mukaan palannut vapaalta vankilaan, vaan pakeni maasta.Suomen oikeusministeriö pyysi Turkilta lisätietoja siitä, minkälaisissa vankilaoloissa mies joutuisi loput tuomiostaan suorittamaan, mutta ei saanut vastausta. Sen takia KKO perusteli päätöstään vuonna 2015 julkaistulla Euroopan neuvoston raportilla, jonka mukaan osassa Turkin vankiloista on vakavia ongelmia.Raportissa kerrotaan, että monissa vankiloissa on liikaa vankeja, minkä takia osa heistä joutuu nukkumaan ja syömään lattialla. Raportin mukaan myös muun muassa vankien terveydenhuollossa on suuria puutteita.