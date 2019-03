Boeingin turmakoneen lentäjät joutuivat selaamaan ohjekirjaa vain minuutteja ennen Indonesian lokakuista onnettomuutta

Kotimaa

Boeingin turmakoneen lentäjät joutuivat selaamaan ohjekirjaa vain minuutteja ennen Indonesian lokakuista onnet

Indonesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostus Indonesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Indonesian turmaa