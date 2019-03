Kotimaa

Ahvenanmaalta löytyi 5 000 vuotta vanha ohranjyvä, käsitys maanviljelyksen alkamisesta meni uusiksi

Ahvenanmaalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat selvittivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löydös muuttaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuoppakeraamisilta kohteilta