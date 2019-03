Synnytyksen hinta Suomessa kiihdytti sanasodan Bernie Sandersin ja Trumpin entisen YK-lähettilään Nikki Haleyn välille

Kotimaa

Synnytyksen hinta Suomessa kiihdytti sanasodan Bernie Sandersin ja Trumpin entisen YK-lähettilään Nikki Haleyn

”Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinainen