Iin kunta lähetti asukkaille harvinaisen kirjeen, jossa kehotetaan välttämään puunpolttoa päiväkodin aukioloaikoina

Kotimaa

Iin kunta lähetti asukkaille harvinaisen kirjeen, jossa kehotetaan välttämään puunpolttoa päiväkodin aukioloai

Omakotitaloalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkkä tiedottaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puun pienpoltto