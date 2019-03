Kotimaa

Hovioikeus korotti Teuvo Hakkaraisen sakkotuomiota pahoinpitelystä ja ahdistelusta

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakkarainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeus

Syyttäjä

Oikaisu 22. maaliskuuta kello 8.45: Tilanne eduskunnan kuppilassa tapahtui joulukuussa 2017, ei 2018.