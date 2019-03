Kotimaa

Asekaupan väkivaltaista ryöstöä suunnitellut mies jäi peitepoliisin haaviin, sai 10 kuukautta vankeutta

Helsingin

käräjäoikeus on tuominnut asekaupan väkivaltaista ryöstöä hautoneen miehen 10 kuukauden vankeuteen. Mies tuomittiin muun muassa törkeän ryöstön valmistelusta.Mies laittoi Tor-verkon palstalle ilmoituksen, jossa haki kumppania suorittamaan ”hieronnan”. Kyseessä on slangisana joukkosurmalle. Sellaisen valmistelusta syyttäjä ei kuitenkaan miestä tuomiolle vaatinut.Mies jäi kiinni, koska kumppaniksi asekaupan ryöstöön valikoitui keskusrikospoliisin peitepoliisi, joka otti mieheen yhteyttä ilmoituksen perusteella.Mies on aiemmin tuomittu joukkosurman valmistelusta Helsingin yliopistolle vuosina 2013–2014.