Kotimaa

Kylmän sodan legendaariset B-52-pommikoneet ovat kiertäneet viikon Itämerellä – Yhdysvalloilla on käynnissä po

Lentokonebongarit

Amerikkalaiset

Venäjän

Samaan aikaan

Kaikesta

ovat olleet viikon ajan kuin tulisilla hiilillä. Euroopan taivaalla on nähty poikkeuksellisen paljon amerikkalaisia raskaita B-52 Stratofortress –pommikoneita.Konetyyppi on kylmän sodan aikainen työjuhta, joka rakennettiin 1950-luvulla kuljettamaan ydinpommeja. Sen jälkeen se on modernisoitu moneen otteeseen, ja sille on suunniteltu elinkaarta vielä jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.B-52-koneiden aiheuttama bongauskuume ulottui Itämerelle ja Suomeen asti, kun koneiden transponderien eli toisiotutkavastaimien välittämistä tiedoista havaittiin sellaisen käyneen maanantaina kääntymässä Viron yllä.Bongarien mukaan B-52 kiersi perjantaina myös Gotlannin saaren.strategiset pommikoneet eivät lennä sattumalta Itämerellä, eivätkä ne yleensä pidä transpondereita päällä. Mistä oikein on kysymys?Yhdysvaltojen ilmavoimat tiedotti maaliskuun puolivälissä, että se on lähettänyt Louisianassa olevasta Barksdalen lentotukikohdasta B-52-koneita Eurooppaan. Koneet saapuivat viime viikon torstaina ja perjantaina eli 14.–15. päivä.Ilmoituksen mukaan koneiden tehtävänä on tutustuminen toiminta-alueeseen ja lentoharjoittelu. Myöhemmin kerrottiin, että tarkoitus oli myös osoittaa Yhdysvaltojen sotilaallista sitoutumista liittolaisiinsa ja partnereihinsa.Amerikkalaiskoneiden kotitukikohtana Euroopassa toimii Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n lentokenttä Fairfordissa Englannissa. Fairford on myös Yhdysvaltojen pommikoneiden eteentyönnetty tukikohta, josta käsin on toiminut ennenkin amerikkalaisia pommikoneita.Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Fairfordiin lennätettiin kuusi pommikonetta ja noin 400 sotilasta. Se on suurin määrä B-52-koneita siellä sitten Irakin sodan vuonna 2003. Silloin Fairfordissa oli peräti 17 kappaletta B-52-koneita.valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi viime viikonloppuna, että amerikkalainen B-52-kone olisi käynyt transponderi päällä Itämerellä ensimmäisen kerran jo viime viikon perjantaina. Tassin mukaan kone olisi lentänyt 150 kilometrin päässä Venäjän rajasta.Maanantaina neljä amerikkalaista pommikonetta lensi useita lentoja ympäri Eurooppaa. Viron ja Itämeren lisäksi ne tekivät kierroksia Norjanmerelle ja Välimerelle Kreikkaan.Virossa B-52 harjoitteli pommittamista yhdessä maassa olevien niin kutsuttujen ilmatulenjohtajien kanssa. Kreikassa taas amerikkalaiset lensivät kreikkalaisten F-16-hävittäjien kanssa. Kreikassa käyneet koneet tankkasivat ilmassa Romanian ilmatilassa.Keskiviikkona amerikkalaiskoneet lensivät Liettuaan ja Puolaan. Koneet harjoittelivat sinne sijoitettujen Naton monikansallisten taisteluosastojen kanssa. Liettuassa koneet pudottivat harjoituspommeja ja harjoittelivat liettualaisten suihkuharjoituskoneiden kanssa.Venäjän puolustusministeriö protestoi torstaina amerikkalaisten pommikoneiden lentoja Itämerellä. Venäläiset kertoivat Suhoi 27 -hävittäjien ajaneen yhden pommikoneen tiehensä. Amerikkalaiset kiistivät väitteen.Perjantaina ja lauantaina Yhdysvaltojen ilmavoimat kertoi, että B-52-koneiden harjoitukset jatkuivat ”Itämeren läheisyydessä”.Neljän pommikoneen kerrottiin lentäneen perjantaina Itämeren ilmatilassa yhtä mittaa peräti 24 tuntia. Tarkoituksena oli osoittaa Yhdysvaltojen kykyä pitkäaikaiseen yhtämittaiseen taisteluun.kun B-52-koneet ovat harjoitelleet Euroopassa ja Itämerellä, ovat toiset pommikoneet tehneet harjoituslentoja Venäjän ja Kiinan lähellä Kaukoidässä.Viime maanantaina B-52-koneita nousi Guamin saarella sijaitsevasta Andersenin lentotukikohdasta ja lensi Venäjän Kamtšatkan niemimaan itäpuolelle ennen kuin palasivat takaisin.B-52-koneet ovat tehneet maaliskuun aikana lentoja myös Etelä-Kiinan meren kiisteltyjen saarien yli.edellä mainitusta voi päätellä, että Yhdysvalloilla on käynnissä poikkeuksellisen iso voimannäyttö, jonka kohteena on Venäjä ja osin Kiina.Krimin miehityksestä on kulunut viisi vuotta. Yhdysvallat haluaa osoittaa kaapin paikan erityisesti Itämerellä, jossa Venäjän asevoimat ovat viime vuosina käyttäytyneet ajoittain jopa öykkärimäisesti.Mikäpä voiman esittämiseen sopisi paremmin kuin yksi kylmän sodan symboleista ja pelätyimmistä aseista: B-52 Stratofortress.