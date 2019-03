Kotimaa

Valtakunnan­voudinviraston nimissä lähetetty tekaistuja maksukehotuksia

Valtakunnanvoudinviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

nimissä on lähetetty tekaistuja maksukehotuksia, Valtakunnan­voudinvirasto kertoi tiedotteessaan tiistaina.Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille.Tekaistuissa maksukehotuksissa saajaksi ja asian hoitajaksi on merkitty Valtakunnanvoudinvirasto. Se ei koskaan lähetä maksukehotuksia ulosottovelallisille, vaan saatavien perinnästä vastaavat ulosottovirastot.Valtakunnan­voudinvirasto johtaa, ohjaa ja valvoo ulosottotointa Suomessa. Se on oikeusministeriön alainen keskusvirasto.Tiedotteessa todetaan, että ulosottovirastojen lähettämissä maksukehotuksissa on asiasta vastaavan ulosottomiehen yhteystiedot. Epäselvissä tapauksissa maksukehotuksen saajan on syytä olla yhteydessä ulosottovirastoon tai Valtakunnan­voudinvirastoon.