Poliisi epäilee: Suomalaislapsia huumattiin, käytettiin seksuaalisesti hyväksi, tekoja kuvattiin suorana verkkoon, nuorimmat uhreista alle kouluikäisiä

Kotimaa

Poliisi epäilee: Suomalaislapsia huumattiin, käytettiin seksuaalisesti hyväksi, tekoja kuvattiin suorana verkk

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkintakokonaisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhrien henkilöllisyyksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinta alkoi

Rikostutkintaa on